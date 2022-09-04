«Ювентус» предложил новый контракт Данило

Руководство туринского «Ювентуса» заинтересовано в пролонгации сотрудничества с бразильским защитником Данило. Об этом стало известно журналисту Николо Скире.

Как информирует инсайдер, стороны начали переговоры по данному вопросу. «Старая синьора» рассчитывает продлить контракт с игроком до середины 2025 года. Срок действующего контракта Данило рассчитан до окончания сезона-2023/2024.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Данило провел пять матчей, в которых получил одну желтую карточку.

После пяти туров туринский гранд занимает пятое место в таблице Серии А.