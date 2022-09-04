Хвича стал рекордсменом «Наполи»

Новичок «Наполи» Хвича Кварацхелия ударно проводит старт сезона-2022/2023 итальянской Серии А.

Согласно сведениям Opta Sport, грузинский полузащитник стал рекордсменом неаполитанского клуба по результативным действиям в стартовых четырех турах. На счету 21-летнего хавбека пять баллов по системе «гол+пас»: он забил четыре мяча и сделал один ассист.

Кварацхелия перебрался в итальянский клуб из «Динамо» (Батуми). Ранее полузащитник поиграл за казанский «Рубин».

Хвича подписал с «Наполи» пятилетнее трудовое соглашение. Его трансфер обошелся клубу в десять миллионов евро.