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Чемпионат Италии. Серия А

Хвича стал рекордсменом «Наполи»

 
04 Сентября 2022 • 07:57 Комментировать

Новичок «Наполи» Хвича Кварацхелия ударно проводит старт сезона-2022/2023 итальянской Серии А.

Согласно сведениям Opta Sport, грузинский полузащитник стал рекордсменом неаполитанского клуба по результативным действиям в стартовых четырех турах. На счету 21-летнего хавбека пять баллов по системе «гол+пас»: он забил четыре мяча и сделал один ассист.

Кварацхелия перебрался в итальянский клуб из «Динамо» (Батуми). Ранее полузащитник поиграл за казанский «Рубин».

Хвича подписал с «Наполи» пятилетнее трудовое соглашение. Его трансфер обошелся клубу в десять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
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