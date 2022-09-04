Спаллетти рассказал, что думает о Хвиче

Рулевой «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о грузинском новичке команды Хвиче Кварацхелии.

«Хвича до переезда в Неаполи поиграл в чемпионате России, там были им довольны. Этот футболист способен хорошо контролировать мяч. При этом Хвича очень застенчивый парень, он не любит находиться в центре внимания. Однако, когда он выходит на поле, то полностью уверен в себе», - цитирует итальянского специалиста Football-Italia.

В текущем сезоне грузинский полузащитник отметился четырьмя голами и одной результативной передачей в пяти играх Серии А.