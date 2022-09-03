Очередной гол Кварацхелии позволил «Наполи» обыграть «Лацио»

«Лацио» с «Наполи» встретились в пятом туре Серии А, чтобы побороться за лидерство. Уже на четвертое минуте Маттео Дзакканьи со средней дистанции вонзил мяч в правый угол ворот, а гости отыгрались под конец тайма. Хвича Кварацхелия попал в штангу, а затем после подачи углового Ким Мин-Чжэ здорово сыграл в воздухе и отправил мяч в сетку от правой штанги. После перерыва «Наполи» был неудержимым, Виктор Осимхен головой бил в левую штангу. А вот Кварацхелия свой шанс не упустил, метко пробив в касание с линии штрафной - 2:1. «Наполи» лидирует вместе с «Миланом», а экс-хавбек «Рубина» - лучший бомбардир Серии А.
Протокол игры
|(1:0) Дзакканьи Маттиа4'
|38'Ким Мин-Чжэ (1:1)
|61'Кварацхелия Хвича (1:2)
Проведель Иван•Лаццари Мануэль84' (Канчельери Маттео (84') •Патрик•Романьоли Алессио•Марушич Адам•Милинкович-Савич Сергей• 67'Катальди Данило 69'75' (Башич Тома (75') •Альберто Луис54' (Педро Родригес (54') •Андерсон Фелипе 69'84' (Хюсай Эльсейд (84') •Иммобиле Чиро•Дзакканьи Маттиа54' (Весино Матиас (54')
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Ким Мин-Чжэ•Руй Мариу•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Лосано Ирвинг45' (Политано Маттео (45') •Зелиньски Пётр68' (Элмас Эльиф (68') •Кварацхелия Хвича68' (Распадори Джакомо (68') •Осимхен Виктор
03 сентября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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