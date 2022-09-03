Очередной гол Кварацхелии позволил «Наполи» обыграть «Лацио»

«Лацио» с «Наполи» встретились в пятом туре Серии А, чтобы побороться за лидерство. Уже на четвертое минуте Маттео Дзакканьи со средней дистанции вонзил мяч в правый угол ворот, а гости отыгрались под конец тайма. Хвича Кварацхелия попал в штангу, а затем после подачи углового Ким Мин-Чжэ здорово сыграл в воздухе и отправил мяч в сетку от правой штанги. После перерыва «Наполи» был неудержимым, Виктор Осимхен головой бил в левую штангу. А вот Кварацхелия свой шанс не упустил, метко пробив в касание с линии штрафной - 2:1. «Наполи» лидирует вместе с «Миланом», а экс-хавбек «Рубина» - лучший бомбардир Серии А.

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