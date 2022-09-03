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Чемпионат Италии. Серия А

Очередной гол Кварацхелии позволил «Наполи» обыграть «Лацио»

 
03 Сентября 2022 • 23:42 Комментировать
Лацио
1:2
Наполи
окончен

«Лацио» с «Наполи» встретились в пятом туре Серии А, чтобы побороться за лидерство. Уже на четвертое минуте Маттео Дзакканьи со средней дистанции вонзил мяч в правый угол ворот, а гости отыгрались под конец тайма. Хвича Кварацхелия попал в штангу, а затем после подачи углового Ким Мин-Чжэ здорово сыграл в воздухе и отправил мяч в сетку от правой штанги. После перерыва «Наполи» был неудержимым, Виктор Осимхен головой бил в левую штангу. А вот Кварацхелия свой шанс не упустил, метко пробив в касание с линии штрафной - 2:1. «Наполи» лидирует вместе с «Миланом», а экс-хавбек «Рубина» - лучший бомбардир Серии А.

Протокол игры  
Лацио1:2Наполи
(1:0) Дзакканьи Маттиа4'  
  38'Ким Мин-Чжэ (1:1)
  61'Кварацхелия Хвича (1:2)
Проведель ИванЛаццари Мануэль 84' (Канчельери Маттео ( 84') ПатрикРоманьоли АлессиоМарушич АдамМилинкович-Савич Сергей  67'Катальди Данило  69' 75' (Башич Тома ( 75') Альберто Луис 54' (Педро Родригес ( 54') Андерсон Фелипе  69' 84' (Хюсай Эльсейд ( 84') Иммобиле ЧироДзакканьи Маттиа 54' (Весино Матиас ( 54')
Запасные: Максимиану ЛуишАдамонис МарюсБертини МаркоРаду СтефанАнтонио МаркосХила МариоРомеро ЛукаКазале НиколоКаменович Димитрие
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирКим Мин-ЧжэРуй МариуЗамбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка СтаниславЛосано Ирвинг 45' (Политано Маттео ( 45') Зелиньски Пётр 68' (Элмас Эльиф ( 68') Кварацхелия Хвича 68' (Распадори Джакомо ( 68') Осимхен Виктор
Запасные: Сиригу СальватореНдомбеле ТангиМарфелла ДавидеГаэтано ДжанлукаОливера МатиасЖуан ЖезусДзербин АлессиоДзаноли АлессандроЭстигор ЛеоСимеоне Джованни
03 сентября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

Видео

1:0. Гол Маттиа Дзакканьи (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол Маттиа Дзакканьи (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Ким Мин-Чжа (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Гол Ким Мин-Чжа (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Кварацхелия попал в штангу (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Кварацхелия попал в штангу (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Кварацхелия не забил из убойной позиции (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Кварацхелия не забил из убойной позиции (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Осимхен попадает в штангу (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Осимхен попадает в штангу (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:2. Гол Хвичи Кварацхелии (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:2. Гол Хвичи Кварацхелии (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Наполи Хвича Кварацхелия
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окончен Фиорентина 1:1 Ювентус 3.05 3.15 2.45
окончен Милан 3:2 Интер Милан 2.75 3.30 2.60
окончен Лацио 1:2 Наполи 2.90 3.55 2.35
04.09  13:30 Кремонезе ... Сассуоло 3.05 3.50 2.30
04.09  16:00 Специя ... Болонья 3.00 3.25 2.45
04.09  19:00 Верона ... Сампдория 2.00 3.60 3.60
04.09  21:45 Удинезе ... Рома 4.00 3.75 1.87
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23:42 · Италия. Серия А
Очередной гол Кварацхелии позволил «Наполи» обыграть «Лацио»
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