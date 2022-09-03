Беннасер: «Лига чемпионов – другой уровень, но «Милан» готов»

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер рассказал о состоянии команды после победы в дерби над «Интером» (3:2).

«Чувствую, что расту, выступая за «Милан», – рассказывает 24-летний алжирец в интервью Sky Sport. – Наша сильная сторона – это командный дух, у нас много по-настоящему одарённых игроков, но вместе мы чувствуем себя ещё увереннее.

Конечно, «Милан» к Лиге чемпионов. Да, это другой уровень, но мы сделаем всё, чтобы проявить свои лучшие качества во вторник», – заявил Беннасер.

6 сентября «россонери» предстоит сыграть в Австрии против «Ред Булл Зальцбурга» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.