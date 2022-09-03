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Чемпионат Италии. Серия А

​Энергетический кризис: В Серии А на стадионах начнут экономить электричество

 
03 Сентября 2022 • 14:30 Комментировать

Энергетический кризис вынуждает футбольные власти Италии идти на определённые шаги. В Серии А объявили о том, что время использования прожекторов на стадионах будет сокращено ради экономии электричества.

Согласно планам, прожекторы на стадионах должны работать на матчах в течение четырёх часов. Если говорить о более ранних играх, то свет на них планируется включать за 60 минут до стартового свистка, а не за 90, как сейчас, пишет Football Italia.

Это только первый шаг, ведь ситуация с энергетикой будет только ухудшаться. В этом смысле отметить стадион «Дачия Арена», на котором играет «Удинезе». Там установлены солнечные батареи, и энергия для стадиона поступает из возобновляемых источников или газа.

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Серия А
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