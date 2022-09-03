Гендиректор «Торино» Ваньятти: «Скоро мы подпишем Радонича на постоянной основе»

Генеральный директор «Торино» Паоло Ваньятти рассказал о том, что «быки» скоро объявят о трансфере Неманьи Радонича из «Марселя» на постоянной основе. Напомним, что сербский полузащитник с недавних пор выступает за итальянскую команду на правах аренды.

«Скоро мы подпишем Радонича на постоянной основе. Ради того, чтобы перейти к нам, футболист пошёл на сокращение зарплаты. Мы также хотели купить Дениса Прата, но «Лестер» не отпустил игрока», – цитирует Ваньятти журналист Фабрицио Романо.

В этом сезоне Радонич уже успел отметиться одним забитым голом в итальянской Серии А в четырёх поединках.