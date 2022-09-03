Новичок «Наполи» Хвича Кварацхелия признан лучшим футболистом Серии А в августе по версии ассоциации игроков Италии. Об этом сообщается на официальном сайте AIC.

В минувшем месяце грузинский полузащитник принял участие в четырех поединках чемпионата Италии, в которых записал на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу.

Хавбек перебрался в неаполитанский клуб из «Динамо» (Батуми). До этого он выступал в РПЛ за казанский «Рубин».

Трудовое соглашение 21-летнего полузащитника с «Наполи» рассчитано до конца июня 2027 года. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.