Крунич близок к новому контракту с «Миланом»

Боснийский полузащитник Раде Крунич ведёт переговоры с руководством «Милана» о подписании нового трудового соглашения. Об этом посредством своих социальных сетей отрапортовал инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, переговорный процесс между сторонами находится на финальной стадии. Крунич близок к пролонгации сотрудничества до 2025 года.

За «россонери» хавбек выступает с 2019 года. Он перебрался в миланский гранд из «Эмполи».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Крунич провел один поединок, в котором был наказан желтой карточкой.