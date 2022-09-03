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Чемпионат Италии. Серия А

Тренер «Ариса» оценил дебют Кокорина

 
03 Сентября 2022 • 08:46 Комментировать

Тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о дебюте российского нападающего за команду из Лимасола. 31-летний форвард отыграл один тайм в матче с «Олимпиакосом» (5:0) и отметился голевой передачей.

«Была видна хорошая игра Александра в касание. У него отличный удар и дриблинг. Он в неплохой форме. Рад, что он сейчас с нами. Его опыт поможет нашим молодым футболистам», - передает слова специалиста Sportime.sigmalive.

«Арис» арендовал Кокорина у «Фиорентины» до конца сезона-2022/2023. В итальянском клубе Александр не получал игровой практики, поэтому было принято решение о смене команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Алексей Шпилевский арис лимасол
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