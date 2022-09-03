Кокорин оценил свой дебют на Кипре

31-летний российский форвард Александр Кокорин высказался насчет своего дебюта за кипрский «Арис». Нападающий появился на поле в игре с «Олимпиакосом» (5:0) и отметился результативной передачей.

«Отличная победа. Рад сыграть целый тайм. У меня была только одна тренировка с командой и одна индивидуальная. Выиграли 5:0, играть было легко», - приводит слова нападающего «Чемпионат».

Напомним, что Кокорин присоединился к кипрскому коллективу на правах годичной аренды. Контракт форварда принадлежит «Фиорентине». Соглашение с флорентийским клубом рассчитано до середины 2024 года.