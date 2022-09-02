Марко Наппи, который выступал за «Фиорентину» на стыке 80-х и 90-х годов прошлого века, дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» по поводу ухода из клуба Александра Кокорина.

- Какие ваши эмоции от ухода Кокорина?

- Для всех его уход пойдёт на пользу. «Фиорентина» серьёзно сэкономит, особенно если Кокорин уйдёт через год, и команде не придётся платить ему зарплату. Сам Кокорин может перезапустить карьеру и доказать всем, что он ещё может играть на хорошем уровне. Жалко, что он так и не смог проявить себя во Флоренции, ожидания были большими.

- Почему ему мало доверяли, на ваш взгляд?

- Чтобы точно сказать, нужно видеть то, что видит тренер. Значит, Кокорин не был готов лучше других. В прошлом сезоне «Фиорентина» играла в концовке очень хорошо, устоялся состав, и его не нужно было как-то менять, вводить новых игроков. Помешали Кокорину и травмы - сложно доверять игроку, который так часто травмируется и рассчитывать на него по полной.

- Это самый провальный трансфер в истории «Фиорентины»?

- На этот вопрос ответить сложно. Действительно сложно сравнивать разные ситуации. Например, за Марио Гомеса заплатили куда больше, чем за Кокорина, а он забивал совсем немного. Но и за Кокорина заплатили хорошие деньги, у него была очень хорошая зарплата, а на поле помочь он клубу вообще не смог. За последнее время - это худший трансфер. Говорить же про всю историю я не готов.