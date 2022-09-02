Кокорин выбрал нестандартный номер в «Арисе»

Сегодня, 2 сентября, пресс-служба кипрского «Ариса» провела презентацию новичка команды Александра Кокорина. 31-летний российский нападающий был арендован до завершения нынешнего сезона.

Новобранец уже определился с игровым номером, под которым будет выступать за «Арис». Кокорин взял себе 99-й номер.

Кипрский клуб арендовал Александра у итальянской «Фиорентины». Напомним, что россиянин перешел во флорентийский клуб из московского «Спартака» в январе 2021 года за 4,5 миллиона евро. С того времени он сыграл всего 11 матчей за «фиалок», не отметившись голевыми действиями.