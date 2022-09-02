Каррера оценил перспективы Кокорина на Кипре

Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера, приводивший «красно-белых» к чемпионскому титулу в РПЛ, поделился мнением о переходе Александра Кокорина из «Фиорентины» в кипрский «Арис».
«Кокорин - игрок с огромным талантом. Надеюсь, Александр сможет возродить карьеру на Кипре и покажет все, на что способен», - передает слова итальянского специалиста Sport24.
За кипрскую команду 31-летний российский форвард будет выступать на правах аренды до завершения сезона-2022/2023.
Ранее «Арис» представил Кокорина. Во время презентации пресс-служба клуба дала нападающему громкое прозвище.
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