В «Арисе» дали громкое прозвище Кокорину

Пресс-служба кипрского «Ариса» поприветствовала в команде российского нападающего Александра Кокорина. 31-летний футболист перебрался в коллектив из Лимасола на правах аренды из итальянской «Фиорентины».

«Царь в «Арисе». Приветствуем Александра Кокорина в команде. Желаем ему успехов», - гласит сообщение на официальном сайте клуба.

Кокорин играл за «Фиорентину» с 2021 года, куда перешел из московского «Спартака» за 4,5 миллиона евро. С того времени Александр принял участие всего в 11 матчах «фиалок», не отметившись голевыми действиями. Его контракт с флорентийцами рассчитан до середины 2024 года.