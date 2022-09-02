Хорватский полузащитник Марко Пьяца в очередной раз был отдан туринским «Ювентусом» в аренду. Сезон-2022/2023 хавбек проведет в составе «Эмполи». По истечении срока аренды «синие» смогут оформить выкуп футболиста. Трансферная стоимость Пьяцы оценивается в 3,5 миллиона евро.

Марко является игроком «старой синьоры» с 2016 года. Для него это уже шестая аренда. Ранее он уходил в «Шальке», «Фиорентину», «Дженоа», «Торино» и «Андерлехт».

В минувшем розыгрыше итальянского чемпионата полузащитник принял участие в 24 поединках, записав на свой счет три результативных удара.