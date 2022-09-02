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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» договорилась о трансфере норвежского нападающего

 
02 Сентября 2022 • 10:45 Комментировать

Нападающий «Будё-Глимт» Ола Сольбаккен переедет в итальянский чемпионат. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, новым клубом норвежского футболиста станет «Рома».

23-летний футболист, контракт которого с нынешним клубом истекает в конце года, перейдет в стан «волков» в зимнее трансферное окно на правах свободного агента. С римлянами Сольбаккен подпишет долгосрочный контракт до 2027 года. Его заработная плата составит один миллион евро.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 25 матчах, записав на свой счет восемь забитых мячей и шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Трансферы футбола - лето 2022 Ола Сольбаккен
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