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Чемпионат Италии. Серия А

«Лилль» купил вингера «Наполи»

 
02 Сентября 2022 • 09:51 Комментировать

Атакующий полузащитник «Наполи» Адам Унас сменил итальянский чемпионат на французскую Лигу 1. Новым клубом 25-летнего алжирского исполнителя стал «Лилль».

Как информирует пресс-служба «догов», стороны заключили двухлетнее трудовое соглашение. Согласно информации СМИ, трансфер Унаса обошелся французскому клубу в три миллиона евро.

Унас является воспитанником академии «Бордо». За «Наполи» Адам выступал с 2017 года. Он не смог пробиться в состав неаполитанцев и несколько раз уходил в аренду.

В новом розыгрыше Серии А полузащитник провел две встречи, не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Наполи Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Адам Унас
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