«Лилль» купил вингера «Наполи»

Атакующий полузащитник «Наполи» Адам Унас сменил итальянский чемпионат на французскую Лигу 1. Новым клубом 25-летнего алжирского исполнителя стал «Лилль».

Как информирует пресс-служба «догов», стороны заключили двухлетнее трудовое соглашение. Согласно информации СМИ, трансфер Унаса обошелся французскому клубу в три миллиона евро.

Унас является воспитанником академии «Бордо». За «Наполи» Адам выступал с 2017 года. Он не смог пробиться в состав неаполитанцев и несколько раз уходил в аренду.

В новом розыгрыше Серии А полузащитник провел две встречи, не отметившись голевыми действиями.