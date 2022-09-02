Каррера оценил трансфер Черышева в «Венецию»

Итальянский футбольный специалист Массимо Каррера, который известен российским фанатам по работе в московском «Спартаке», отреагировал на переход полузащитника Дениса Черышева в «Венецию».

«Черышев - хороший игрок, с огромным. Он обязательно принесет пользу «Венеции». Думаю, это хороший трансфер и для игрока, и для клуба, - передает слова тренера Sport24.

31-летний полузащитник перешел в итальянский клуб на правах свободного агента. Его трудовое соглашение с «Венецией» рассчитано до середины 2024 года.

Денис является воспитанником академии мадридского «Реала». Всю свою карьеру он провел в испанском чемпионате.