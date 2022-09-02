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Чемпионат Италии. Серия А

Каррера оценил трансфер Черышева в «Венецию»

 
02 Сентября 2022 • 09:44 Комментировать

Итальянский футбольный специалист Массимо Каррера, который известен российским фанатам по работе в московском «Спартаке», отреагировал на переход полузащитника Дениса Черышева в «Венецию».

«Черышев - хороший игрок, с огромным. Он обязательно принесет пользу «Венеции». Думаю, это хороший трансфер и для игрока, и для клуба, - передает слова тренера Sport24.

31-летний полузащитник перешел в итальянский клуб на правах свободного агента. Его трудовое соглашение с «Венецией» рассчитано до середины 2024 года.

Денис является воспитанником академии мадридского «Реала». Всю свою карьеру он провел в испанском чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев Венеция Массимо Каррера
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