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Чемпионат Италии. Серия А

Дест высказался о переходе в «Милан»

 
02 Сентября 2022 • 08:14 Комментировать

Американский латераль Серджино Дест прокомментировал свой переход из каталонской «Барселоны» в «Милан» на правах аренды.

«Я горд присоединиться к такому большому клубу – чемпиону Италии. «Милан», только вперед», - говорится в сообщении защитника в социальных сетях.

«Россонери» арендовали Серджино до завершения сезона-2022/2023 с правом последующего выкупа за 20 миллионов евро.

После четырех туров Серии А миланский гранд с восемью баллами занимает шестое место в турнирной таблице. В грядущий уик-энд «россонери» встретятся с «Интером». Матч пройдет в субботу, 3 сентября, начало – 17:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Серджино Дест
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