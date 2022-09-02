Дест высказался о переходе в «Милан»

Американский латераль Серджино Дест прокомментировал свой переход из каталонской «Барселоны» в «Милан» на правах аренды.

«Я горд присоединиться к такому большому клубу – чемпиону Италии. «Милан», только вперед», - говорится в сообщении защитника в социальных сетях.

«Россонери» арендовали Серджино до завершения сезона-2022/2023 с правом последующего выкупа за 20 миллионов евро.

После четырех туров Серии А миланский гранд с восемью баллами занимает шестое место в турнирной таблице. В грядущий уик-энд «россонери» встретятся с «Интером». Матч пройдет в субботу, 3 сентября, начало – 17:00 мск.