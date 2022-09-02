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Чемпионат Италии. Серия А

Иличич высказался о своём будущем в футболе

 
02 Сентября 2022 • 06:45 Комментировать

Хавбек Йосип Иличич, покинувший «Аталанту», высказался касательно своего будущего в футболе. По его словам, он не собирается завершать карьеру.

«Я пока не собираюсь уходить. Намерен продолжать играть в футбол. Где именно? Пока не могу сказать. Однако говорю точно, что хочу продолжать», - передает слова словенского полузащитника DAZN.

Напомним, что Иличич выступал за команду из Бергамо с 2017 года. На счету полузащитника 173 сыгранных поединка, в которых он отметился 60 забитыми мячами и 44 результативными передачами. Его контракт был рассчитан до лета следующего года, однако было расторгнуто на днях по обоюдному согласию сторон.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Йосип Иличич
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