Иличич высказался о своём будущем в футболе

Хавбек Йосип Иличич, покинувший «Аталанту», высказался касательно своего будущего в футболе. По его словам, он не собирается завершать карьеру.

«Я пока не собираюсь уходить. Намерен продолжать играть в футбол. Где именно? Пока не могу сказать. Однако говорю точно, что хочу продолжать», - передает слова словенского полузащитника DAZN.

Напомним, что Иличич выступал за команду из Бергамо с 2017 года. На счету полузащитника 173 сыгранных поединка, в которых он отметился 60 забитыми мячами и 44 результативными передачами. Его контракт был рассчитан до лета следующего года, однако было расторгнуто на днях по обоюдному согласию сторон.