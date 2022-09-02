Милик стал 350-м игроком «Ювентуса», который забил в Серии А

Польский форвард Аркадиуш Милик присоединился к «Ювентусу» и сразу же смог забить - э то случилось в матче четвертого тура итальянской Серии А, в котором туринцы обыграли со счетом 2:0 «Специю». Первый гол «старой синьоры» забил сербский нападающий Душан Влахович, а уже в добавленное арбитром время Милик закрепил успех своего нового клуба.

Он стал 350-м игроком в истории клуба, который смог отличиться в матче итальянской Серии А в составе «Ювентуса». Напомним, что ранее Милик успел поиграть в составе другого итальянского клуба - «Наполи». В составе южан он стал обладателем Кубка Италии в 2020 году.