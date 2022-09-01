Нападающий Элдор Шомуродов отказался от ещё одного предложения из Турции и остаётся в «Роме». По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», в четверг информацию у «Ромы» по Элдору Шомуродову запрашивал «Фенербахче», но игрок не захотел переезжать в Турцию.

Ранее Элдор Шомуродов отклонил предложение другого клуба турецкой Суперлиги - «Трабзонспора». Что же касается вариантов в Италии, то «Болонья» так и не смогла договориться с «Ромой» по условиям сделки.

В России Элдор Шомуродов известен главным образом по выступлениям за «Ростов». Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 27-летнего форварда в 8 миллионов евро.