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Чемпионат Италии. Серия А

​Шомуродов отказал турецкому топ-клубу – форвард остаётся в «Роме» эксклюзив

 
01 Сентября 2022 • 19:29 Комментировать

Нападающий Элдор Шомуродов отказался от ещё одного предложения из Турции и остаётся в «Роме». По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», в четверг информацию у «Ромы» по Элдору Шомуродову запрашивал «Фенербахче», но игрок не захотел переезжать в Турцию.

Ранее Элдор Шомуродов отклонил предложение другого клуба турецкой Суперлиги - «Трабзонспора». Что же касается вариантов в Италии, то «Болонья» так и не смогла договориться с «Ромой» по условиям сделки.

В России Элдор Шомуродов известен главным образом по выступлениям за «Ростов». Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 27-летнего форварда в 8 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Фенербахче Элдор Шомуродов Трансферы футбола - лето 2022
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