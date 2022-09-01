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Чемпионат Италии. Серия А

Агент: «На Кипре Кокорин способен забить 10-15 голов за сезон»

 
01 Сентября 2022 • 08:53 Комментировать

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о переезде российского нападающего Александра Кокорина в чемпионат Кипра. 31-летний форвард будут играть на правах аренды за «Арис».

«Кипрский чемпионат слабенький, на этом уровне Кокорин способен 10-15 голов за сезон забить. В любом случае это будет непоказательно. Будет играть в свое удовольствие», - передает слова агента «Матч ТВ».

Напомним, что полноценный контракт Кокорина принадлежит итальянской «Фиорентине». Срок действия соглашения между сторонами рассчитан до середины 2024 года.

За флорентийский коллектив Александр провел всего десять матчей в Серии А, не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Алексей Сафонов
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