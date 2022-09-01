Дзадза покинул «Торино»

Опытный нападающий Симоне Дзадза, имеющий опыт выступлений за сборную Италии, стал свободным агентом. Пресс-служба «Торино» отрапортовала об уходе 31-летнего футболиста. Стороны приняли решение расторгнуть трудовое соглашение по обоюдному согласию.

Напомним, что форвард защищал цвета туринского коллектива с 2018 года.

В прошлом сезоне итальянского чемпионата Симоне провел десять матчей, не отметившись голевыми действиями.

В Европе нападающий известен по выступлениям за туринский «Ювентус», «Валенсию» и еще ряд клубов. На счету Дзадзы 18 сыгранных матчей в составе сборной Италии.