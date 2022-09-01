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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» отказал «ПСЖ» в трансфере Шкриньяра

 
01 Сентября 2022 • 08:01 Комментировать

Миланский «Интер» не заинтересован в продаже словацкого защитника Милана Шкриньяра, на которого претендует французский «ПСЖ». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Джанлука ди Марцио.

Владельцы «нерадзурри» решили отклонить предложение парижского гранда и начали работу над пролонгацией сотрудничества с 27-летним футболистом. Срок действующего контракта Шкриньяра с миланским грандом истекает по завершении нынешнего сезона.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Шкриньяр провел четыре поединка, в которых не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Милан Шкриньяр Трансферы футбола - лето 2022
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