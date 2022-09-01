«Интер» отказал «ПСЖ» в трансфере Шкриньяра

Миланский «Интер» не заинтересован в продаже словацкого защитника Милана Шкриньяра, на которого претендует французский «ПСЖ». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Джанлука ди Марцио.

Владельцы «нерадзурри» решили отклонить предложение парижского гранда и начали работу над пролонгацией сотрудничества с 27-летним футболистом. Срок действующего контракта Шкриньяра с миланским грандом истекает по завершении нынешнего сезона.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Шкриньяр провел четыре поединка, в которых не отметился результативными действиями.