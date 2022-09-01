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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри рассказал, как Паредес поможет «Ювентусу»

 
01 Сентября 2022 • 00:46 Комментировать
Ювентус
2:0
Специя
окончен

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поведал о роли новичка команды Леандро Паредеса.

28-летний аргентинец стал игроком туринского клуба сегодня, присоединившись на правах аренды из «ПСЖ» с обязательством последующего выкупа.

«Паредес привнесёт в нашу игру качеству и технику. С его появлением больше свободы получит Локателли, которому теперь реже придётся отвечать за баланс в середине поля. Закария и Рабио – более оборонительные хавбеки, Маккенни – игрок, любящий подключаться к атаке, поэтому нам нужен был ещё кто-то, кто отвечал бы за построение игры через пас», – объяснил в интервью Sky Sport наставник «бьянконери».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Леандро Паредес
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