Аллегри рассказал, как Паредес поможет «Ювентусу»

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поведал о роли новичка команды Леандро Паредеса.

28-летний аргентинец стал игроком туринского клуба сегодня, присоединившись на правах аренды из «ПСЖ» с обязательством последующего выкупа.

«Паредес привнесёт в нашу игру качеству и технику. С его появлением больше свободы получит Локателли, которому теперь реже придётся отвечать за баланс в середине поля. Закария и Рабио – более оборонительные хавбеки, Маккенни – игрок, любящий подключаться к атаке, поэтому нам нужен был ещё кто-то, кто отвечал бы за построение игры через пас», – объяснил в интервью Sky Sport наставник «бьянконери».