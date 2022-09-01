Аллегри: «Ювентус» не обязан играть зрелищно»

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями от игры команды после победы над «Специей» (2:0).

Как отмечают в Италии, осторожный стиль игры наставника «бьянконери» вновь подвергся критике общественности, несмотря на положительный исход матча. У Аллегри есть ответ на подобные претензии: «Эта команда не выигрывала Скудетто уже два года, в прошлом сезоне мы вовсе остались без трофеев. Ребятам нужна поддержка во время матчей [а не критика]. Как я всегда говорю, мне не по душе зрелищный футбол, который не приносит результатов, и я не стыжусь вновь об этом напомнить. Мы должны сосредоточиться на эффективности, а не на красоте нашего футбола», – отметил Аллегри после матча.