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Чемпионат Италии. Серия А

Гол Влаховича со штрафного принёс «Ювентусу» победу над «Специей»

 
31 Августа 2022 • 23:43 Комментировать (2)
Ювентус
2:0
Специя
окончен

В четвёртом туре Серии А «Ювентус» принимал «Специю» и снова провёл малорезультативный матч. Чудо-гол Душана Влаховича со штрафного в ближнюю девятку уже на девятой минуте стал единственным в основное время. Следующий опасный момент был уже через час, и снова Влахович был на острие, уже после подачи углового. Но голкипер на ленточке спас гостей. Данило в контратаке был обязан забивать, но не попал по высоте. Только на 90-й минуте отпали последние вопросы с голом Аркадиуша Милика.

1:0, «Ювентус» с 8 очками вышел на третье место.

Протокол игры  
Ювентус2:0Специя
(1:0) Влахович Душан9'  
(2:0) Милик Аркадиуш90'  
Щесны Войцех 43' (Перин Маттиа ( 43') Данило ЛуисГатти ФедерикоБремер Глейсон 85' (Алекс Сандро ( 85') Де Шильо МаттиаМиретти ФабиоЛокателли МануэльРабио АдриенКуадрадо Хуан 54' (Костич Филип ( 54') Влахович Душан 85' (Милик Аркадиуш ( 85') Кин Мойзе 54' (Ди Мария Анхель ( 54')
Запасные: Ругани ДаниэлеПинсольо КарлоФаджоли НиколоЗакария ДенисСоуле МатиасМаккенни Уэстон
Дронговски БартломейХристов ПеткоКивёр ЯкубНиколау ДимитрисEmil Holm  73' 85' (Эллертссон Микаэль-Эгиль ( 85') Реца АркадиушКоваленко Виктор 60' (Стрелец Давид ( 60') Бурабия Мехди 85' (Санка Леандру ( 85') Бастони Симоне  11' 72' (Сала Якопо ( 72') Гьяси Эммануэль 60' (Агудело Кевин ( 60') Нзола М'Бала
Запасные: Кальдара МаттиаJulius Eskelund BeckШер АймарЗовко ПетарЗут Йерун
31 августа. Стадион "Альянц Стэдиум".

Видео

1:0. Гол Душана Влаховича (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол Душана Влаховича (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Ювентус Специя
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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sagittarius
31 Августа 2022 в 23:53
Практически всю игру команды провели на равных. "Грозная" Специя приезжает в Турин и чувствует себя весьма вольготно. Не знаю как у Аньелли, но вот лично у меня по этому поводу вопросы к Аллегри есть. Ладно, хоть при таком поганом уровне показанного Ювентусом футбола три балла набраны. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Forza Juve!
Juventissimo
31 Августа 2022 в 23:51
Заметил одну закономерность. Если первый гол забивает Душан и Юве выигрывает первый тайм 1-0, можно дальше не смотреть - будет Аллегри-бол а-ля "ватокат". За такой антифутбол сам Бониперти удушил бы Аллегри и стер бы из памяти часть своей же фразы - "Победа - это единственное, что имеет значение".
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окончен Удинезе 1:0 Фиорентина 2.55 3.45 2.70
окончен Сампдория 1:1 Лацио 4.30 3.80 1.90
окончен Эмполи 1:1 Верона 2.80 3.30 2.60
окончен Наполи 1:1 Лечче 1.25 6.80 12.70
окончен Ювентус 2:0 Специя 1.30 6.20 10.50
01.09  21:45 Болонья ... Салернитана 1.85 3.50 4.40
01.09  21:45 Аталанта ... Торино 1.70 3.80 5.20
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