Гол Влаховича со штрафного принёс «Ювентусу» победу над «Специей»

В четвёртом туре Серии А «Ювентус» принимал «Специю» и снова провёл малорезультативный матч. Чудо-гол Душана Влаховича со штрафного в ближнюю девятку уже на девятой минуте стал единственным в основное время. Следующий опасный момент был уже через час, и снова Влахович был на острие, уже после подачи углового. Но голкипер на ленточке спас гостей. Данило в контратаке был обязан забивать, но не попал по высоте. Только на 90-й минуте отпали последние вопросы с голом Аркадиуша Милика.
1:0, «Ювентус» с 8 очками вышел на третье место.
Протокол игры
|(1:0) Влахович Душан9'
|(2:0) Милик Аркадиуш90'
Щесны Войцех43' (Перин Маттиа (43') •Данило Луис•Гатти Федерико•Бремер Глейсон85' (Алекс Сандро (85') •Де Шильо Маттиа•Миретти Фабио•Локателли Мануэль•Рабио Адриен•Куадрадо Хуан54' (Костич Филип (54') •Влахович Душан85' (Милик Аркадиуш (85') •Кин Мойзе54' (Ди Мария Анхель (54')
Дронговски Бартломей•Христов Петко•Кивёр Якуб•Николау Димитрис•Emil Holm 73'85' (Эллертссон Микаэль-Эгиль (85') •Реца Аркадиуш•Коваленко Виктор60' (Стрелец Давид (60') •Бурабия Мехди85' (Санка Леандру (85') •Бастони Симоне 11'72' (Сала Якопо (72') •Гьяси Эммануэль60' (Агудело Кевин (60') •Нзола М'Бала
31 августа. Стадион "Альянц Стэдиум".
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