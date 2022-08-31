Гол Влаховича со штрафного принёс «Ювентусу» победу над «Специей»

В четвёртом туре Серии А «Ювентус» принимал «Специю» и снова провёл малорезультативный матч. Чудо-гол Душана Влаховича со штрафного в ближнюю девятку уже на девятой минуте стал единственным в основное время. Следующий опасный момент был уже через час, и снова Влахович был на острие, уже после подачи углового. Но голкипер на ленточке спас гостей. Данило в контратаке был обязан забивать, но не попал по высоте. Только на 90-й минуте отпали последние вопросы с голом Аркадиуша Милика.

1:0, «Ювентус» с 8 очками вышел на третье место.

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