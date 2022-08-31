Главный тренер «Уфы», экс-форвард московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил переход нападающего Александра Кокорина из итальянской «Фиорентины» в кипрский «Арис» из Лимасола.

- Всё зависит от него самого, чего он хочет. Или он просто уже доигрывает, зарабатывает деньги, или он хочет чего-то добиться. Хотя чего можно там добиться? Кокорин хочет выиграть чемпионат Кипра? Честно говоря, личная карьера Кокорина – это не сильно интересующий меня вопрос. Он сам её хозяин.

- Но лучше играть в чемпионате Кипра, чем сидеть на лавке в Италии?

- Ещё посмотрим, будет ли он играть в «Арисе». Я же говорю: надо понимать, чего он хочет. Или он просто доигрывает, зарабатывая деньги, или он ставит перед собой задачи. Это надо с ним разговаривать, чтобы узнать.