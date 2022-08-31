Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход российского нападающего Александра Кокорина из итальянской «Фиорентины» в кипрский «Арис» из Лимасола на один год на правах аренды.

- Кокорин уже столько не играет – бедная «Фиорентина», наверное, не знала, что с ним делать. Купила его за хорошие деньги, а он ничего не показал, по сути. Конечно, Кипр не Италия, это громаднейший шаг назад. Глядишь, там Кокорин за что-нибудь и зацепится. Но если и там не будет играть, тогда, я думаю, можно ему будет уже спокойненько завершать карьеру. Хотя в связи с последними событиями русских собирают у нас – не исключено, что и в России Кокорин ещё поиграет. А может быть, всё-таки там он стрельнет. Сейчас для него важнее всего игровая практика, но Кипр – это не тот чемпионат, куда обычно стремятся. С другой стороны, там тоже можно попасть в еврокубки. В любом случае удачи ему. Надеюсь, он опять покажет нам того Кокорина, который был раньше.