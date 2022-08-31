Бывший вратарь московских «Локомотива» и ЦСКА, нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход российского нападающего Александра Кокорина из итальянской «Фиорентины» в кипрский «Арис» Лимасол на один год на правах аренды.

- Достаточно неожиданный переход – из Серии А в чемпионат Кипра. Очень редко подобное случается. Не знаю, было ли такое ранее. Конечно, очень жаль, что у Кокорина не получилось закрепиться в составе «Фиорентины». Возможно, у него не было вариантов из России, поэтому ему и пришлось переехать на Кипр, чтобы иметь больше возможностей играть. Честно говоря, мне трудно объяснить такой переход. Я считаю, что Александр достоин выступления в более сильном чемпионате, чем кипрский. Мы не знаем всех деталей и нюансов, поэтому для нас это выглядит так, как будто Кокорин не имел других вариантов. Но, возможно, у него были мотивы, которые широкой публике неизвестны.