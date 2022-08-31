Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Биджиев: «Кокорин достоин выступления в более сильном чемпионате, чем кипрский» эксклюзив

 
31 Августа 2022 • 21:41 Комментировать (1)

Бывший вратарь московских «Локомотива» и ЦСКА, нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход российского нападающего Александра Кокорина из итальянской «Фиорентины» в кипрский «Арис» Лимасол на один год на правах аренды.

- Достаточно неожиданный переход – из Серии А в чемпионат Кипра. Очень редко подобное случается. Не знаю, было ли такое ранее. Конечно, очень жаль, что у Кокорина не получилось закрепиться в составе «Фиорентины». Возможно, у него не было вариантов из России, поэтому ему и пришлось переехать на Кипр, чтобы иметь больше возможностей играть. Честно говоря, мне трудно объяснить такой переход. Я считаю, что Александр достоин выступления в более сильном чемпионате, чем кипрский. Мы не знаем всех деталей и нюансов, поэтому для нас это выглядит так, как будто Кокорин не имел других вариантов. Но, возможно, у него были мотивы, которые широкой публике неизвестны.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Хасанби Биджиев чемпионат Кипра
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ARTUR
31 Августа 2022 в 21:47
Диджиев видимо из комы вышел , он наверное не помнит что последний сильный чемпионат это был турнир в колоннии , чувак воообще не играет уже фиг знает сколько ,как его впарили фиалкам уму не постижимо
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Удинезе 1:0 Фиорентина 2.55 3.45 2.70
окончен Сампдория 1:1 Лацио 4.30 3.80 1.90
окончен Эмполи 1:1 Верона 2.80 3.30 2.60
Идет 45 минута Наполи 1:1 Лечче 1.25 6.80 12.70
Идет 45 минута Ювентус 1:0 Специя 1.30 6.20 10.50
01.09  21:45 Болонья ... Салернитана 1.85 3.50 4.40
01.09  21:45 Аталанта ... Торино 1.70 3.80 5.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Августа
22:30 · Италия. Серия А
«Милан» согласовал подписание защитника «Барселоны»
22:17 · Италия. Серия А
Моратти: «Интер» готов к Скудетто»
22:10 · Италия. Серия А
Кейлор Навас не перейдёт в «Наполи»
21:51 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Наполи» поставил точку в вопросе подписания Роналду
21:32 · Италия. Серия А
«Сампдория» в компенсированное время не пустила «Лацио» в лидеры
21:31 · Италия. Серия А
«Удинезе» нанёс первое поражение в сезоне для «Фиорентины»
21:31 · Италия. Серия А
«Аталанта» сообщила о расставании с Иличичем официально
21:23 · Италия. Серия А
«Эмполи» с «Вероной» по-прежнему без побед
21:15 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Специя»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:10 · Италия. Серия А
«Милан» нацелился на защитника «Реала»
21:07 · Италия. Серия Б
Стало известно, под каким номером будет выступать в «Венеции» Денис Черышев
20:31 · Италия. Серия А
«ПСЖ» сделает новое щедрое предложение по Шкриньяру
19:21 · Италия. Серия А
Итальянский агент Д`Амико: «Окружение Роналду ведёт себя позорно» 1
19:13 · Италия. Серия А
​Паредес стал игроком «Ювентуса» официально
17:36 · Италия. Серия Б
​Появилась информация о контракте Черышева с «Венецией»
Все новости
Рекомендуем