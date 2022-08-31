Александр Кокорин сменил клубную прописку. 31-летний российский нападающий, чья карьера в последние годы пошла по нисходящей, стал игроком кипрского «Ариса». Клуб арендовал Кокорина у «Фиорентины».

Напомним, что в нынешнем сезоне Александр Кокорин на поле ещё не появлялся. Нападающий выступал за «Фиорентину» на протяжении полутора лет, но за это время провёл на поле всего лишь 216 минут в 11 матчах. В отведённое ему время Кокорин не отмечался результативными действиями.

Ближайший матч чемпионата Кипра «Арис» проведёт в пятницу, 2 сентября. Команда будет играть против «Олимпиакоса» из Никосии.