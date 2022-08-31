«Монцу» приписывают к клубам, проявляющим интерес к форварду «Ромы» Элдору Шомуродову, которого в России прекрасно знают по выступлениям за «Ростов». Комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» по поводу этих слухов дал Адриано Галлиани, занимающий должность генерального директора «Монцы».

«Нет, это неправда. Я видел эту информацию в прессе, но не подтверждаю её», - высказался Галлиани.

Элдор Шомуродов в сезоне 2022/2023 за «Рому» не играл.

Отметим, что Адриано Галлиани известен главным образом по работе в «Милане». В настоящий же момент он трудится в «Монце», владельцем которой является Сильвио Берлускони.