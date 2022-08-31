​Гранат: «У Кокорина есть мастерство и высокий уровень»

Экс-футболист «Динамо» Владимир Гранат высказался об Александре Кокорине. В ближайшие часы 31-летний нападающий должен стать игроком кипрского «Ариса».

По мнению Граната, Кокорин мог бы быть эффективным не только на Кипре, но и в России.

«Он может помочь любой команде РПЛ. У него есть мастерство и высокий уровень», - высказался Гранат, чьи слова приводит «РБ Спорт».

Кроме того, Гранат не согласился с мнением о том, что в списке приоритетов Кокорина деньги преобладают над футболом. Экс-игрок «Динамо» сказал, что он лично знаком с Кокориным, и не считает, что его проблемы связаны с финансами.

Напомним, что полтора года назад Александр Кокорин оказался в «Фиорентине». Впрочем, заиграть в Италии российскому форварду так и не удалось.