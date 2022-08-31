На страницах официального сайта «Милана» появилась новость о смене владельца клуба. Сообщается, что RedBird Capital Partners закрыла сделку по приобретению действующего чемпиона Италии. Сумма сделки составила 1,2 миллиарда евро.

Как новый владелец «Милана» RedBird будет продолжать инвестировать деньги во все ключевые отрасли, заботясь о развитии клуба - как на спортивном, так на коммерческом поле.

Отмечается, что в рамках сделки Yankee Global Enterprises, одна из самых ценных спортивных франшиз в мире, вступит в стратегическое партнёрство с «Миланом», владея миноритарным пакетом акций.