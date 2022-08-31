​Кураньи помогает Кокорину трудоустроиться на Кипре

Уже в ближайшие часы Александр Кокорин может стать футболистом кипрского «Ариса». По данным телеграм-канала «Мутко против», со стороны 31-летнего форварда сделку по аренде сопровождает Кевин Кураньи. Это известный в прошлом немецкий футболист, который в настоящий момент занимается агентской деятельностью.

По данным источника, Кевин Кураньи уже несколько дней находится в Лимассоле. Именно немец посоветовал Александру Кокорину отправиться в «Арис».

Стоит сказать, что Кевин Кураньи и Александр Кокорин в своё время были одноклубниками – они выступали за московское «Динамо».