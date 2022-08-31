​Агент рассказал о будущем Кокорина

Ожидается, что в ближайшие часы Александр Кокорин примерит на себе футболку кипрского «Ариса». Комментарий по поводу будущего 31-летнего нападающего дал его агент – Тимофей Бердышев.

«Арис» интересуется Сашей, речь об аренде. Он сейчас летит на Кипр», - высказался агент, чьи слова приводит «РИА Новости».

По словам Бердышева, «Арис» и «Фиорентина» будут совместно выплачивать Кокорину заработную плату.

«Настроение (у Кокорина) нормальное, настроен на работу на тренировках и игры», - добавил агент.

Напомним, что в сезоне 2022/2023 Александр Кокорин не попадал в заявку «Фиорентины» на матчи. Клуб ранее вёл с российским форвардом переговоры о расторжении трудового соглашения.