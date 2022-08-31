​«Фиорентина» будет продолжать платить Кокорину после ухода

Всё идёт к тому, что Александр Кокорин всё же сменит клубную прописку до закрытия летнего трансферного окна. Ожидается, что в ближайшие часы 31-летний нападающий усилит кипрский «Арис». Клуб из Лимассола арендует россиянина, причём большую часть заработной платы выплачивать Кокорину будет «Фиорентина». Об этом сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина».

Напомним, что в сезоне 2022/2023 Александра Кокорина ни разу не включали в заявочный лист «Фиорентины» на матч. На россиянина, чей трансфер себя не оправдал, в итальянском клубе не рассчитывают.

Александр Кокорин перебрался в «Фиорентину» полтора года назад.