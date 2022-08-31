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Брат Погба: «Поль хочет, чтобы либо я умер, либо сидел в тюрьме»

 
31 Августа 2022 • 11:57 Комментировать (2)
Ювентус
...
Специя
1 1.27 X 5.50 2 13.00
Через 8 ч. 11 мин.

Матиас Погба, брат полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции Поля Погба, заявил, что его семья находится в опасности из-за действий знаменитого футболиста.

Ранее сообщалось, что Матиас Погба вымогает деньги у своего брата путём шантажа.

«Мне пришлось высказаться, потому что я рискую потерять жизнь или свободу из-за младшего брата, который хочет, чтобы я либо умер, либо сидел в тюрьме.

Мир судит обо всём по внешнему облику. Все думают, что у нас дома всё прекрасно, но реальность такова, что вся семья терпит боль и находится в опасности», — написал Матиас Погба в своих социальных сетях.

Напомним, нынешним летом Поль Погба перешёл в «Ювентус» на правах свободного агента. На протяжении шести последних лет полузащитник выступал за «Манчестер Юнайтед», за который провёл в общей сложности 233 матча, отметившись в них 39 голами и 54 результативными передачами.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба Матиас Погба
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Комментарии (2)
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ScreamShady
31 Августа 2022 в 12:59
как хорошо что месье Погбезьян свалил от нас)
ARTUR
31 Августа 2022 в 12:01
Было бы здорово если бы всей семейкой сдырдились ,а еще лучше всем племенем
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