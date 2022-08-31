Брат Погба: «Поль хочет, чтобы либо я умер, либо сидел в тюрьме»

Матиас Погба, брат полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции Поля Погба, заявил, что его семья находится в опасности из-за действий знаменитого футболиста.

Ранее сообщалось, что Матиас Погба вымогает деньги у своего брата путём шантажа.

«Мне пришлось высказаться, потому что я рискую потерять жизнь или свободу из-за младшего брата, который хочет, чтобы я либо умер, либо сидел в тюрьме.

Мир судит обо всём по внешнему облику. Все думают, что у нас дома всё прекрасно, но реальность такова, что вся семья терпит боль и находится в опасности», — написал Матиас Погба в своих социальных сетях.

Напомним, нынешним летом Поль Погба перешёл в «Ювентус» на правах свободного агента. На протяжении шести последних лет полузащитник выступал за «Манчестер Юнайтед», за который провёл в общей сложности 233 матча, отметившись в них 39 голами и 54 результативными передачами.