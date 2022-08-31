Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Кокорин до конца дня перейдёт в новый клуб

 
31 Августа 2022 • 11:35 Комментировать

Российский нападающий Александр Кокорин близок к уходу из Фиорентины», где не получает игровую практику. По сообщениям в телеграм-канале журналиста Георгия Кудинова, 31-летний форвард продолжит карьеру на Кипре.

Новым местом работы Александра станет «Арис». Сегодня, 31 августа, футболист пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт. Кипрский клуб арендует Кокорина до завершения нынешнего сезона.

Форвард перебрался во флорентийский коллектив зимой 2021 года из московского «Спартака». За его трансфер «фиалки» заплатили «красно-белым» 4,5 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Александр Кокорин Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
31.08  19:30 Удинезе ... Фиорентина 2.65 3.45 2.65
31.08  19:30 Сампдория ... Лацио 4.15 3.65 1.88
31.08  19:30 Эмполи ... Верона 2.65 3.35 2.70
31.08  21:45 Наполи ... Лечче 1.25 6.20 11.50
31.08  21:45 Ювентус ... Специя 1.27 5.50 13.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Августа
11:57 · Италия. Серия А
Брат Погба: «Поль хочет, чтобы либо я умер, либо сидел в тюрьме»
11:56 · Англия. Премьер-лига
Бакайоко хочет расторгнуть контракт с «Челси»
11:50 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» отказался от трансфера Малиновского
11:42 · Англия. Премьер-лига
Каннаваро рассказал, как относится к трансферу Роналду в «Наполи»
11:35 · Италия. Серия А
Кокорин до конца дня перейдёт в новый клуб
11:10 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» хочет купить Бога из «Аталанты»
09:47 · Россия. Премьер-лига
В «Салернитане» подтвердили интерес к Николсону
07:50 · Германия. Бундеслига
«Интер» нашёл усиление в клубе Бундеслиги
07:45 · Италия. Серия А
Моуринью оценил игру Абрахама
07:39 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Клюйверта в «Фулхэм» сорвался
07:12 · Италия. Серия А
Инсайдер: Паредес стал игроком «Ювентуса»
07:06 · Россия. Премьер-лига
Клуб Серии А хочет подписать нападающего «Спартака»
04:29 · Италия. Серия А
Форвард «Баварии» будет выступать за «Болонью» официально
03:54 · Италия. Серия А
Гаджиев: «Всё меньше надежд, что Кокорин заиграет»
02:25 · Италия. Серия А
Переговоры между «ПСЖ» и «Наполи» по Кейлору Навасу зашли в тупик
Все новости
Рекомендуем