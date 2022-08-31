Кокорин до конца дня перейдёт в новый клуб

Российский нападающий Александр Кокорин близок к уходу из Фиорентины», где не получает игровую практику. По сообщениям в телеграм-канале журналиста Георгия Кудинова, 31-летний форвард продолжит карьеру на Кипре.

Новым местом работы Александра станет «Арис». Сегодня, 31 августа, футболист пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт. Кипрский клуб арендует Кокорина до завершения нынешнего сезона.

Форвард перебрался во флорентийский коллектив зимой 2021 года из московского «Спартака». За его трансфер «фиалки» заплатили «красно-белым» 4,5 миллиона евро.