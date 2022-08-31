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Инсайдер: Паредес стал игроком «Ювентуса»

 
31 Августа 2022 • 07:12 Комментировать

Аргентинский полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес перешел в туринский «Ювентус», об этом посредством своих социальных сетей отрапортовал инсайдер Николо Скира.

Согласно сведениям журналиста, «старая синьора» оформила аренду футболиста до завершения нынешнего сезона. В договоре прописан пункт об обязательном выкупе игрока по истечении срока аренды.

Паредес выступал за «ПСЖ» с 2019 года. Парижский топ-клуб приобрел аргентинца у петербургского «Зенита» за 40 миллионов евро.

В стартовавшем розыгрыше Лиги 1 Леандро провел три поединка, в которых сделал одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Леандро Паредес Трансферы футбола - лето 2022
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