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Чемпионат Италии. Серия А

​Назван следующий клуб Кокорина

 
30 Августа 2022 • 19:58 Комментировать

Всё идёт к тому, что Александр Кокорин всё-таки отправится на Кипр. Авторитетный инсайдер Николо Скира сообщает в социальных сетях о том, что 31-летний россиянин станет игроком «Аполлона». Переговоры находятся на завершающей стадии.

По данным журналиста, «Аполлон» возьмёт Александра Кокорина у «Фиорентины» в аренду.

Ранее в прессе появилась информация о том, что переход Александра Кокорина в кипрский «Арис» сорвался.

Напомним, что в сезоне 2022/2023 Александр Кокорин ещё ни разу не попадал в заявку «Фиорентины» на матч. В итальянском клубе не рассчитывают на нападающего, чей трансфер стал провальным.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Аполлон Лимассол Трансферы футбола - лето 2022
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