​Назван следующий клуб Кокорина

Всё идёт к тому, что Александр Кокорин всё-таки отправится на Кипр. Авторитетный инсайдер Николо Скира сообщает в социальных сетях о том, что 31-летний россиянин станет игроком «Аполлона». Переговоры находятся на завершающей стадии.

По данным журналиста, «Аполлон» возьмёт Александра Кокорина у «Фиорентины» в аренду.

Ранее в прессе появилась информация о том, что переход Александра Кокорина в кипрский «Арис» сорвался.

Напомним, что в сезоне 2022/2023 Александр Кокорин ещё ни разу не попадал в заявку «Фиорентины» на матч. В итальянском клубе не рассчитывают на нападающего, чей трансфер стал провальным.