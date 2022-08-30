​Журналист из Италии: «Кокорин над нами прикалывается»

На Александра Кокорина не рассчитывают в «Фиорентине», но этот факт не заставляет российского форварда активно искать себе новое место работы. Появилась информация, что трансфер Кокорина в кипрский «Арис» сорвался, поскольку игрок передумал лететь на Кипр. Теперь СМИ связывают 31-летнего футболиста с «Аполлоном», который представляет тот же город – Лимассол.

По поводу ситуации Александра Кокорина высказался журналист Массимо Франки, который пишет для Tuttosport.

«Если он отказался лететь на Кипр, то откажется и от «Аполлона», потому что обе команды базируются в Лимассоле. Он над нами прикалывается», - высказался Франки, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».