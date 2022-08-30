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Чемпионат Италии. Серия А

Роналду поднимал руку на партнёра по «Ювентусу» - Мауро

 
30 Августа 2022 • 19:16 Комментировать (5)

Бывший игрок «Ювентуса» Массимо Мауро поделился шокирующими подробностями о периоде Криштиану Роналду в туринском клубе.

«Не надо сравнивать Роналду с Марадоной. Диего пользовался уважением у всех своих партнёров, а Криштиану громил раздевалку.

Один раз Роналду поднял руку на партнёра, Федерико Кьеза должен был набраться смелости и рассказать об этом. По этой причине Пирло посадил Роналду на скамейку», - сказал Мауро в интервью Italia Uno.

Судя по словам Массимо Мауро, Федерико Кьеза и был тем, кого пытался ударить (или ударил) Криштиану Роналду.

Напомним, что Криштиану Роналду выступал за «Ювентус» на протяжении трёх сезонов – с 2018 по 2021 годы. Прошлым летом звёздный португалец покинул туринский клуб и вернулся в «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Массимо Мауро Федерико Кьеза
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Комментарии (5)
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ARTUR
30 Августа 2022 в 20:16
У меня большой вопрос про то кто сравнивнивал его с Марадоной ?? вообще впервые слышу о таком кощунстве , про то что он якобы ударил Кьезу , очень сомнительно , Кьеза ведь не аутист
Alex1972
30 Августа 2022 в 20:10
В тюрьму... В одну камеру с Гиггсом...
zurukukkkk
30 Августа 2022 в 19:53
а пожарный спас суслика в боржоми!:)))
Misha_diablo_football
30 Августа 2022 в 19:51
оказывается у Рона есть яйца, да он поднял руку на молодого парнишку, но всё таки как ни как это считается достижением для настоящего мужика...
PoliticExpert
30 Августа 2022 в 19:49
Осталось только пустить слезы и сопли))) Ибра вон приёмы тыхванды на партнёрах демонстрировал, а один мужик больно обувью кидался))) Кстати, а что, ентот Массимо был лично знаком с Марадоной?
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