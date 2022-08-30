Роналду поднимал руку на партнёра по «Ювентусу» - Мауро

Бывший игрок «Ювентуса» Массимо Мауро поделился шокирующими подробностями о периоде Криштиану Роналду в туринском клубе.

«Не надо сравнивать Роналду с Марадоной. Диего пользовался уважением у всех своих партнёров, а Криштиану громил раздевалку.

Один раз Роналду поднял руку на партнёра, Федерико Кьеза должен был набраться смелости и рассказать об этом. По этой причине Пирло посадил Роналду на скамейку», - сказал Мауро в интервью Italia Uno.

Судя по словам Массимо Мауро, Федерико Кьеза и был тем, кого пытался ударить (или ударил) Криштиану Роналду.

Напомним, что Криштиану Роналду выступал за «Ювентус» на протяжении трёх сезонов – с 2018 по 2021 годы. Прошлым летом звёздный португалец покинул туринский клуб и вернулся в «Манчестер Юнайтед».