​Раньери считает этот сезон особенным

Известный итальянский тренер Клаудиньо Раньери считает сезон 2022/2023 особенным. Об этом специалист заявил, комментируя турнирную таблицу Серии А, где после трёх туров лидируют сразу шесть команд, которые набрали по 7 очков.

«Это будет отличная кампания, как я и предсказывал. Приятно видеть на вершине шесть команд, за которыми следуют «Интер», «Ювентус» и «Фиорентина».

Это особенный сезон, потому что чемпионат мира стартует в ноябре. После его завершения клубам, по сути, понадобится новая предсезонка: одна для тех, кто играл на мундиале, а другая для тех, кто там не играл», - высказался Раньери для La Gazzetta dello Sport.