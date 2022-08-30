​Кокорин интересен ещё одному клубу на Кипре

Александр Кокорин может покинуть «Фиорентину» в последние дни летнего трансферного окна. Как сообщает Viola News, интерес к 31-летнему форварду проявляет «Аполлон» из Лимассола.

Ранее пресса связывала Кокорина с другим кипрским клубом – с «Арисом». Сообщалось, что трансфер россиянина сорвался.

Александр Кокорин не входит в планы тренерского штаба «Фиорентины» - в сезоне 2022/2023 российский нападающий ни разу не проходил в заявку команды на игру. В клубе подтверждали факт ведения переговоров о разрыве контракта.

Напомним, что Александр Кокорин оказался в «Фиорентине» посреди сезона 2020/2021.