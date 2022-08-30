​Аллегри рассказал о состоянии Погба

После возвращения в «Ювентус» Поль Погба ещё не выходил на поле, поскольку он получил травму. В последние дни француз столкнулся с новыми проблемами – его брат Матиас пообещал раскрыть какую-то сенсационную правку о Поле. Юристы Погба отметили, что Матиас занимается вымогательством.

Между тем, комментарий о Поле Погба на пресс-конференции дал главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

«Погба не готов играть. Если всё пойдёт хорошо, он начнёт бегать со следующей недели. Он ключевой игрок для нас.

Изменилось ли отношение Погба из-за последних новостей? Травмированные игроки работают отдельно, так что я его не видел», - сказал Аллегри.