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Чемпионат Италии. Серия А

​Аллегри рассказал о состоянии Погба

 
30 Августа 2022 • 15:56 Комментировать
Ювентус
...
Специя
1 1.27 X 5.50 2 13.00
31.08 21:45

После возвращения в «Ювентус» Поль Погба ещё не выходил на поле, поскольку он получил травму. В последние дни француз столкнулся с новыми проблемами – его брат Матиас пообещал раскрыть какую-то сенсационную правку о Поле. Юристы Погба отметили, что Матиас занимается вымогательством.

Между тем, комментарий о Поле Погба на пресс-конференции дал главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

«Погба не готов играть. Если всё пойдёт хорошо, он начнёт бегать со следующей недели. Он ключевой игрок для нас.

Изменилось ли отношение Погба из-за последних новостей? Травмированные игроки работают отдельно, так что я его не видел», - сказал Аллегри.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Поль Погба
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