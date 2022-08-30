Анхель ди Мария в игре стартового тура чемпионата Италии против «Сассуоло» забил гол и отдал результативный пас, помогая «Ювентусу» одержать победу со счётом 3:0. В той же игре аргентинец получил травму, из-за которой он не сыграл против «Сампдории» (0:0) и «Ромы» (1:1).

Теперь ди Мария вернулся в строй, что на пресс-конференции подтвердил главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри. При этом он отметил, что ещё не принял решение по составу на матч против «Специи», то есть далеко не факт, что ди Мария выйдет на поле с первых минут.

Матч четвёртого тура итальянской Серии А между «Ювентусом» и «Специей» стартует 31 августа в 21:45 по московскому времени.