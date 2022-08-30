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Чемпионат Италии. Серия А

​Ди Мария вернулся в строй

 
30 Августа 2022 • 15:52 Комментировать
Ювентус
...
Специя
1 1.27 X 5.50 2 13.00
31.08 21:45

Анхель ди Мария в игре стартового тура чемпионата Италии против «Сассуоло» забил гол и отдал результативный пас, помогая «Ювентусу» одержать победу со счётом 3:0. В той же игре аргентинец получил травму, из-за которой он не сыграл против «Сампдории» (0:0) и «Ромы» (1:1).

Теперь ди Мария вернулся в строй, что на пресс-конференции подтвердил главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри. При этом он отметил, что ещё не принял решение по составу на матч против «Специи», то есть далеко не факт, что ди Мария выйдет на поле с первых минут.

Матч четвёртого тура итальянской Серии А между «Ювентусом» и «Специей» стартует 31 августа в 21:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария Массимилиано Аллегри
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ЮВЕНТУС СПЕЦИЯ
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30.08  19:30 Сассуоло ... Милан 5.50 4.20 1.60
30.08  21:45 Рома ... Монца 1.27 6.00 11.00
30.08  21:45 Интер Милан ... Кремонезе 1.15 8.00 18.00
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