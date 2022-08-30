Судя по всему, трансфер Александра Кокорина из «Фиорентины» в «Арис» не состоится. Как сообщает «РБ Спорт», ссылаясь на информацию от кипрских журналистов, в «Арисе» ждали российского форварда, чтобы обсудить с ним детали, однако Кокорин изменил своё решение и на Кипр не полетел.

В сезоне 2022/2023 Александр Кокорин за «Фиорентину» не играл – в клубе на него не рассчитывают. Если в ближайшие дни россиянин не найдёт себе новое место работы, то с высокой долей вероятности он не будет играть в футбол до зимы.

Напомним, что трансфер Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину», осуществлённый в начале 2021 года, стал провальным. Футболист регулярно оказывался в лазарете, а когда играл, то ничем особенным на поле не запоминался.